Глава города Андрей Борисов поздравил смолян с Днем российского предпринимательства. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Мэр Андрей Борисов выразил слова благодарности руководителям и трудовым коллективам предприятий малого и среднего бизнеса, частным предпринимателям за их вклад в экономику Смоленска.

Градоначальник отметил, что сейчас предпринимателям предоставляется ряд мер поддержки. Так, в Смоленске реализуется программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», в рамках которой 48 субъектов малого и среднего предпринимательства получили значимую финансовую и имущественную помощь.

Кроме того, в целях популяризации предпринимательства в марте 2023 года организован и проведен конкурс «Предприниматель года». Дипломы вручены 24 субъектам МСП и самозанятым гражданам.

– Я уверен, что наша совместная работа поможет создать благоприятную бизнес-среду, которая будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства и, в конечном итоге, улучшению качества жизни смолян, – написал градоначальник на своей странице в социальной сети.

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