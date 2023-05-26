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НовостиОбщество26 мая 2023 14:10

Александр Новиков покидает пост главы Десногорска

О его решении стало известно 26 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Александр Новиков покидает пост главы Десногорска. Фото: страница Александра Новикова в соцсети.

Александр Новиков покидает пост главы Десногорска. Фото: страница Александра Новикова в соцсети.

Александр Новиков покидает пост главы Десногорска. 26 мая он подал заявление на увольнение по собственному желанию. В ближайшее время состоится сессия горсовета, на которой оно будет рассмотрено.

По информации собственного источника «КП-Смоленск» в администрации Смоленска, Александр Новиков займёт должность заместителя главы города Андрея Борисова.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области согласовали пять заместителей губернатора. Решения утвердили в ходе заседания Смоленской областной Думы.