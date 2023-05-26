Смоленский городской совет подвел итоги работы за 2022 год. Фото: пресс-служба Смоленского городского Совета.

Председатель горсовета Анатолий Овсянкин выступил на очередной сессии депутатов с докладом. Он подчеркнул, что исключительная компетенция городского Совета – рассмотрение и утверждение бюджета. Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила в Смоленске в 2022 году 5 млрд рублей – более 53%. Почти половина из них – расходы на образование.

Анатолий Овсянкин проинформировал, что в 2022 году состоялось 15 сессий, в ходе которых представительный орган города рассмотрел 171 вопрос и принял 167 муниципальных правовых актов.

Для предварительного изучения всех проектов решений в горсовете создано шесть постоянных комиссий:

– планово-бюджетная;

– по вопросам городского хозяйства;

– по социальной сфере;

– по законности, регламенту и этике;

– по вопросам градостроительной деятельности и землепользования;

– по перспективному развитию города и инвестиционной деятельности.

За год проведено 66 заседаний комиссий, на которых депутаты обсудили почти 300 вопросов.

Одним из важнейших направлений работы, по-прежнему, является реакция на обращения смолян.

– При поддержке депутатов в общей сложности более 18 миллионов рублей из бюджета города дополнительно мы направили в течение года на ремонт в ряде школ и детских садов Смоленска, приобретение мебели и оборудования, оргтехники. А также оказание помощи учреждениям культуры и спорта, благоустройство территорий округов и решение других важных вопросов по обращениям жителей, - отметил Анатолий Овсянкин.

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