В 2022 году в Смоленске отремонтировали 41 внутриквартальный проезд. Фото: Смоленский городской Совет.

За счёт региональных средств в прошлом году в Смоленске был отремонтирован 41 внутриквартальный проезд протяженностью около 9 км. О результатах работ председатель горсовета Анатолий Овсянкин сообщил на очередной сессии, прошедшей 26 мая, в ходе которой депутаты рассматривали отчёт о деятельности за 2022 год.

На объектах заменено асфальтовое покрытие, обустроены пешеходные зоны, где необходимо – добавлено освещение.

Анатолий Овсянкин привёл примеры взаимодействия с жителями отдельных улиц, микрорайонов. Так, по просьбе актива четырёх многоэтажек, расположенных в границах сразу двух избирательных округов Смоленска, депутаты совместно поддержали инициативную группу, выделили средства на межевание территории, помогли подготовить необходимые документы, что позволило домам войти в программу по формированию современной городской среды.

Ранее «КП» писала, что в ходе 15 сессий, прошедших в 2022 году, представительный орган города рассмотрел 171 вопрос и принял 167 муниципальных правовых актов.