Новый сезон фестивалей «Арт-Маяковский» стартовал в Смоленске. Фото: страница мэра Андрея Борисова.

27 мая на улице Маяковского проходит фестиваль, посвящённый 165-летию со дня рождения известнейшей меценатки Марии Тенишевой. В программе – выступление Камерного оркестра, солистов Смоленской областной филармонии и фольклорного ансамбля Российской академии музыки им. Гнесиных.

Фото: страница мэра Андрея Борисова.

Фото: страница мэра Андрея Борисова.

Работают мастера прикладного искусства, для самых юных ребят проводят мастер-классы.

– Как и в прошлом году, при благоприятной погоде будем проводить так полюбившийся смолянам фестиваль «Арт-Маяковский» каждую субботу, – отметил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что благотворительная выставка «Возьми друга с собой» пройдёт в Смоленске. Смоляне смогут выбрать себе питомца на площадке возле «Современника».