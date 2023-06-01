Купальный сезон открылся в Смоленске 1 июня. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

1 июня в Смоленске стартует купальный сезон. На территории областного центра оборудованы пляжи, проведены лабораторные исследования качества воды и почвы, дезинфекция, завезён песок. Организован ежедневный вывоз ТКО. Помимо этого, специалисты выполнили акарицидную обработку местности от клещей и поверхности воды от комаров.

Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети, с 11:00 до 19:00 на озёрах Дубровенское (дер. Нижняя Дубровенка), Ключевое (пос. Красный Бор) и парка культуры и отдыха «Соловьиная роща» организована работа спасателей.

В мэрии отмечают, что купание разрешается только при отсутствии «цветения» воды из-за размножения водорослей. В иных случаях на пляжах будут размещены соответствующие таблички, информирующие о запрете на купание.

В озерах Скворцова дача (микрорайон Королевка), Дачный пруд (микрорайон Киселевка), водоёмах, находящихся на территориях парка 1100-летия Смоленска, лесопарка «Реадовка», пос. Подснежники, в реке Днепр, на водных объектах, где не оборудованы пляжи, купание запрещено.

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