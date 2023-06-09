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НовостиОбщество9 июня 2023 5:12

Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 9 июня

Столбики термометров поднимутся до +26
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 9 июня.

Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 9 июня.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

По прогнозам синоптиков, в четверг, 9 июня, в регионе будет тёплая погода. Во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь. В некоторых районах возможно прогремит гроза.

Температура воздуха по области: +21°C…+26°C.

В Смоленске: +23°C…+25°C.

Ветер будет дуть прохладный, но умеренный. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба, будет слабо падать.

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