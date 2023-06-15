Василий Анохин подпишет на ПМЭФ ряд соглашений о новых инвестпроектах в Смоленской области. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Василий Анохин возглавит делегацию Смоленской области на ПМЭФ-2023. В планах – десятки встреч с уже действующими деловыми партнерами региона и с потенциальными инвесторами. Также будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве при реализации инвестпроектов по разным направлениям: от туризма до производства органических удобрений.

– Все они нацелены на то, чтобы на территории региона появлялись новые производства, увеличивались налоговые отчисления в бюджет, открывались новые инфраструктурные объекты и, в конечном итоге, улучшалось благосостояние и качество жизни смолян. Буду информировать вас о достигнутых договоренностях и принятых решениях, — рассказал Василий Анохин.

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