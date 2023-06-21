Смоленские единороссы везут необходимое землякам в зону СВО

Фото: smolensk.er.ru.

Генераторы, бензопилы, масксети и даже машина высокой проходимости «ГАЗ-66», хорошо известная бойцам как «шишига» - смоленские единороссы в очередной раз передадут допоборудование и другие вещи на передовую. Нужный груз сопровождают секретарь реготделения Игорь Ляхов, депутат Госдумы Артём Туров и депутат облдумы, координатор проекта «Всё для фронта» Артем Малащенков.

«Цель наша понятна – мы едем поддержать смоленских бойцов. Там служат выпускники нашей академии, наши добровольцы – все те, кто сегодня неравнодушно относится к вопросам защиты Родины. Хотим поддержать их моральный дух, а также услышать вопросы и чаяния, которые сейчас есть в семьях, что ждут дома. Часто жены, матери, дети не любят обращаться за помощью. Поэтому лучше услышать о том, что «наболело», от мужчин на передовой, куда мы и выдвигаемся», - рассказал Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Помимо бытовых проблем дома, узнают депутаты и какая поддержка нужна самим защитникам. Каждая отправка в рамках проекта «Всё для фронта» формируется по заявкам командиров. Например, в этот раз смоляне «всем миром» плели маскировочные сети, которые особенно нужны на линии фронта. Из поездки депутаты вернутся с новым списком необходимого.

«Ребята давно стали как родные. Уверен, что и в этот раз встречи пройдут также тепло и также ответственно с нашей стороны», - отметил Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Напомним, проект «Единой России» «Всё для фронта» был запущен в сентябре 2022 года. Главная цель – поддержать смолян, которые исполняют долг в зоне специальной военной операции. Внести свой вклад может каждый – Смоленск, ул. Карла Маркса, 14 +7(4812) 31-95-13.