В Смоленске новая группа из 23 контрактников отправилась на военную службу. Фото: пресс-служба администрации области.

Из областного пункта отбора на военную службу по контракту отправилась очередная группа из 23 бойцов. Об этом сообщили в администрации региона.

Военный комиссар, присутствующий на отправке, рассказал, что смоляне отправляются в формируемое подразделение в Волгоградскую область.

– Отрадно, что мы практически на 100% укомплектовали именное воинское подразделение «Кривичи». Сейчас идёт комплектация иных формирований: артиллерийского полка, батальона материально-технического обеспечения. В целом, в последнее время очень большой наплыв, желающий поступить на контрактную службу. Это говорит о патриотическом подъёме наших земляков, – добавил он.

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