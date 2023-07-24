Главой города Смоленска избран Александр Новиков - подробности

Фото информационно-аналитическое управление Смоленского городского Совета.

23 депутата из 27 присутствовавших на сессии поддержали его кандидатуру.

Александр Новиков временно исполнял полномочия Главы Смоленска с 10 июня этого года. С марта 2022 года он работал в должности Главы муниципального образования «город Десногорск», до этого несколько лет был заместителем Главы муниципального образования, 12 лет трудился на Смоленской АЭС.

«На сессии выступили четыре кандидата, представленных Смоленскому городскому Совету конкурсной комиссией для избрания на должность Главы города. Это Александр Новиков, Павел Андронов, Александр Мартынов и Александр Романов. Они предварительно прошли два этапа конкурса – конкурс документов и индивидуальное собеседование», - сообщил председатель горсовета Анатолий Овсянкин.

Фото информационно-аналитическое управление Смоленского городского Совета.

Кандидаты представили свои программы развития Смоленска, а также ответили на вопросы депутатов.

«Я много общался и продолжаю общаться с жителями нашего города, напрямую получая от них информацию о том, что происходит сегодня в Смоленске. Мы вместе с командой определили основные направления, над которыми будем работать, - сказал Александр Новиков.

В числе основных первоочередных задач он назвал обновление системы управления и повышение эффективности работы Администрации города, в том числе отметил, что необходимо предоставлять полную и честную информацию горожанам и максимально оперативно помогать им в решении тех или иных проблем. Отвечая на вопросы депутатов, Александр Новиков конкретизировал, что для оптимизации работы планирует использовать платформу «Умный город» – инструмент, который уже опробован и показал свою эффективность.

Также Александр Новиков в своём выступлении остановился на развитии социальной сферы, подчеркнув, что особое внимание должно уделяться таким направлениям, как культура, спорт и молодёжная политика. В частности, он сказал о необходимости привлечения в городские образовательные учреждения молодых специалистов, выпускников высших и средних учебных заведений.

«Одновременно с этим для развития Смоленска крайне важно рационально управлять муниципальными финансами и повышать доходную часть городского бюджета, при этом повышая эффективность расходов. Необходимым условием качественного решения этих задач являются активная инвестиционная политика, поддержка малого и среднего предпринимательства, налоговые льготы, субсидии на развитие бизнеса. Эта сфера наиболее актуальна сегодня, когда курс руководства нашей страны и региона направлен на развитие собственного производства», - заявил Александр Александрович.

«Члены фракции «Единая Россия» в Смоленском городском Совете приняли единогласное решение – поддержать кандидатуру Александра Александровича Новикова для избрания на должность Главы города Смоленска», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Николай Шумейко.

Голосование было открытым – каждый депутат был вправе голосовать только за одного из представленных конкурсной комиссией кандидатов.

Решение Смоленского городского Совета об избрании Главы города Смоленска вступает в силу со дня его принятия.