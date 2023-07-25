Врач-акушер гинеколог появится в Кардымовской ЦРБ

Фото: Кардымовская ЦРБ.

Специалист приедет из Смоленска. Жилье для врача уже найдено – глава района Олег Смоляков «принял решение передать медицинскому работнику в пользование закрепленную за ним 3-х комнатную служебную квартиру в Кардымово». Этой новостью чиновник поделился в своих соцсетях.

- Глава региона Василий Анохин поставил нам задачу создать все необходимые условия для поддержания молодых специалистов, в том числе обеспечить служебным жильем, и эта задача будет выполняться! Ключевое-мотивировать молодых специалистов остаться в Кардымовском районе, - написал глава района. - В текущем году из 26 выпускников наших образовательных учреждений практически каждый третий (8 человек), изъявили желание заключить договоры целевого обучения - это значит, что все они будут работать в районе после окончания учебного заведения не менее 3 лет! А студенты-заочники-целевики уже с сентября приступят к работе в наших школах. Будем помогать, это правильный выбор.