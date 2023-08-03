Ремонт улицы Соболева стартовал в Смоленске. Фото: «Смооенскавтодор».

Подрядная организация приступила к ремонту улицы Соболева. Работы по нацпроекту проходят на участке улицы от дома №8 по улице Соболева до улицы Шейна. Как сообщили в «Смоленскавтодоре», в настоящее время выполняется фрезерование существующего покрытия.

Также на объекте запланировано устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, ремонт тротуаров, посадочных площадок, замена остановок, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на 3 месяца ограничат движение транспорта на улицах Шеина и Соболева. Участки дорог отремонтируют по национальному проекту.