В центре Смоленска перекроют движение в связи с гастрофестивалем. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения международного туристко-гастрономического фестиваля ограничивается движение транспортных средств с 8.00 5 августа до 23.00 6 августа по улицам Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Ленина), Коненкова (от улицы Ленина до улицы Пржевальского).

Кроме того, на пересечении улиц Ленина и Коненкова движение транспортных средств будет прекращено с 9.00 3 августа до 18.00 7 августа.

Ранее «КП» писала, что ремонт улицы Соболева стартовал в Смоленске. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».