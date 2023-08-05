Фестиваль уличной еды Street food Russia проходит в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили в пресс-службе мэрии, смолян ожидают как полюбившиеся чуду, пян-се и чуррос, так и совершенно новые блюда вроде томлёного арзамасского гуся, балтийских бао с домашними шпротами или переосмысленных прусских пирогов с картофельной начинкой.

Кроме уличной еды для гостей праздника организовали и другие развлечения на свежем воздухе: мастер-классы, уличные кинопоказы, логические игры и интеллектуальная викторина, живые выступления музыкантов.

Фудкорты разместились на центральной аллее города – улице Ленина, а на улице Маяковского проходят мастер-классы по оригами, росписи пряников, лепке на гончарном круге.

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