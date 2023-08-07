В Смоленске планируют обновить и отремонтировать трамваи. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Один из вопросов, заданных на общегородской планерке, прошедшей 7 августа в горадминистрации, стало обновление подвижного состава трамвайного депо. По информации мэрии, трамваи модели КТМ 71-623 (оранжевые), в настоящее время частично простаивают в ожидании дорогостоящего ремонта. Ориентировочная цена восстановления одного вагона равна 9-10 млн руб. В бюджете на данные цели финансирование отсутствует. При этом, достигнута договоренность с Правительством Москваы и ГУП "Мосгортранс" о передаче выбывших из эксплуатации 9 трамвайных вагонов этой модели для проведения восстановления части смоленских вагонов.

Уточняется, что при поступлении вагонов, ремонт будет проведен силами работников трамвайно-троллейбусного предприятия. Кроме того, есть планы участия в программах по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Эти мероприятия могут быть реализованы только при поддержке региональных властей.

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