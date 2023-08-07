Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 9:04

В Смоленске планируют обновить и отремонтировать трамваи

Об этом стало известно в ходе общегородской планерки в администрации города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске планируют обновить и отремонтировать трамваи.

В Смоленске планируют обновить и отремонтировать трамваи.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Один из вопросов, заданных на общегородской планерке, прошедшей 7 августа в горадминистрации, стало обновление подвижного состава трамвайного депо. По информации мэрии, трамваи модели КТМ 71-623 (оранжевые), в настоящее время частично простаивают в ожидании дорогостоящего ремонта. Ориентировочная цена восстановления одного вагона равна 9-10 млн руб. В бюджете на данные цели финансирование отсутствует. При этом, достигнута договоренность с Правительством Москваы и ГУП "Мосгортранс" о передаче выбывших из эксплуатации 9 трамвайных вагонов этой модели для проведения восстановления части смоленских вагонов.

Уточняется, что при поступлении вагонов, ремонт будет проведен силами работников трамвайно-троллейбусного предприятия. Кроме того, есть планы участия в программах по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Эти мероприятия могут быть реализованы только при поддержке региональных властей.

Читай также:

Смоленский камерный театр получил 7 млн рублей на ремонт кровли и потолка. Еще 4 миллиона были выделены из городского бюджета.