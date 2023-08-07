28 новых автобусов готовят к выходу на улицы Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

В ходе общегородской планерки прозвучали доклады, касающиеся транспортной ситуации в областном центре. О работе в этом направлении рассказала начальник управления транспорта и связи Екатерина Степанкова.

По её словам, в настоящее время заключен контракт на приобретение в лизинг 28 автобусов большой вместимости. Их уже оснащают необходимым оборудованием: системами навигации и бескондукторной оплаты. Через две недели их планируется передать в «Автоколонну-1308».

Кроме того, управлением транспорта и связи совместно с областным департаментом цифрового развития ведется работа по дальнейшей цифровизации пассажирских перевозок. Например, рассматривается запуск проекта, который объединит льготные проездные с функционалом банковских карт – это упростит оплату проезда в муниципальном транспорте для смолян-льготников. Также планируется запуск информационных табло, которые разместят в крупнейших местах пересадки пассажиров.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске планируют обновить и отремонтировать трамваи. Об этом стало известно в ходе общегородской планерки в администрации города.