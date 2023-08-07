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НовостиОбщество7 августа 2023 12:12

В Смоленске ещё 24 дома перейдут «Городской управляющей компании»

Одновременно с этим продолжается работа по оздоровлению финансово-хозяйственного состояния «Жилищника»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ещё 24 дома перейдут «Городской управляющей компании».

В Смоленске ещё 24 дома перейдут «Городской управляющей компании».

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В ходе общегородской планерки гендиректор ООО «Городская управляющая компания» Максим Минченков сообщил, что компания работает в штатном режиме согласно намеченных планов. Продолжаются мероприятия по приёму-передаче 24-х многоквартирных домов, вошедших в лицензию «Городской управляющей компании» с 1 августа 2023 года. В частности, идёт работа по передаче разного рода технической документации, оформление актов осмотра домов.

Он добавил, что на основании актов осмотра домов идёт разработка планов проведения работ в многоквартирных домах с учётом сезонности.

Параллельно с этим ведется работа по оздоровлению финансово-хозяйственного состояния «Жилищника», которому планируется вернуть лицензию. Сейчас Управляющая компания в соответствии с законом меняет форму с ОАО на АО. Проводятся анализ убыточных договоров и соглашений, оптимизация штатной структуры, изыскивается возможность получения иных источников дохода.

Ранее «КП» писала, что 28 новых автобусов готовят к выходу на улицы Смоленска. Заключен контракт на приобретение в лизинг автобусов большой вместимости.