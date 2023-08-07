В мэрии Смоленска рассказали о строительстве и ремонте объектов водоснабжения. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В ходе общегородской планерки стало известно, что в рамках реализации национального проекта «Чистая вода» на территории Смоленска будут выполнены следующие мероприятия:

- на территории Ленинского района «Реконструкция Верхнеясенного водозабора с установкой станции доочистки»

- на территории Промышленного района «Строительство станции водоподготовки на артезианской скважине №26 в мкрн. Южный»

- на территории Заднепровского района «Строительство станции водоподготовки на артезианских скважинах №25 и №16 по ул. М. Еременко»

За счет средств займа из Фонда Национального благосостояния будет выполнено строительство объектов централизованной системы водоотведения по следующим адресам: участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе. Трубопровод диаметром 1000 мм, протяженностью 536 п. м.

Что касается нового строительства, на участке канализационного коллектора по проспекту Строителей будет построен трубопровод диаметром 1000 мм, протяженностью 1088 п. м. На участке напорного канализационного коллектора от КНС №5 по проспекту Гагарина – рубопровод диаметром 800 мм, 2 нитки по 580 п. м. (1 160 п. м.).

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