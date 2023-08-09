Василий Анохин рассказал о состоянии пострадавших в результате урагана в Смоленске детей. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

7 августа из-за шквалистого ураганного ветра на территории Смоленской области пострадали трое детей. Об их состоянии рассказал врио губернатора Василий Анохин. По словам главы региона, двоих из них сразу после осмотра врача отпустили домой.

– 11-летний мальчик из Рославля в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Смоленской областной клинической больницы. Сегодня он переведен в Федеральный центр травматологии, где будет прооперирован. Продолжим следить за его состоянием и оказывать всю необходимую помощь, – написал Василий Анохин на своей странице ВКонтакте.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ведут устранение последствий масштабного урагана. Все городские службы переведены в режим усиленной работы.