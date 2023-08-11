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НовостиОбщество11 августа 2023 10:29

ЦУР проведет прямой эфир на тему празднования юбилея Смоленска

На вопросы смолян ответит заметитель губернатора Анастасия Гапеева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ЦУР проведет прямой эфир на тему празднования юбилея Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

ЦУР проведет прямой эфир на тему празднования юбилея Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Прямой эфир ЦУР, посвященный Дню города состоится 16 августа в 15:00. Темой обсуждения станет программа празднования 1160-летия Смоленска и 80-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Смоляне смогут заранее оставить интересующие вопросы в комментариях под постом в группе ЦУР Вконтакте. Оставлять сообщения можно будет и в окне трансляции во время эфира.

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