ЦУР проведет прямой эфир на тему празднования юбилея Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Прямой эфир ЦУР, посвященный Дню города состоится 16 августа в 15:00. Темой обсуждения станет программа празднования 1160-летия Смоленска и 80-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Смоляне смогут заранее оставить интересующие вопросы в комментариях под постом в группе ЦУР Вконтакте. Оставлять сообщения можно будет и в окне трансляции во время эфира.

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