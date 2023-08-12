В смоленской школе вырастили бананы

Фото: пресс-служба мэрии.

Растение в гимназии № 4 появилось неожиданно. Тропическое растение появилось в стенах учебного заведения в качестве подарка несколько лет назад.

Плод банан выдал на четвертый год после тщательного ухаживания. Процесс цветения и образования плода у него не такой, как у привычных растений:

– От момента появления маленьких бананчиков и до их созревания прошло 8 месяцев. В тропических условиях все происходит гораздо быстрее.

Из-за того, что банан – травянистое растение, после созревания оно не будет жить, и его придется срезать. Но без бананов гимназия не останется – у растения очень сильная корневая система, которая позволит появляться плодам вновь и вновь, – рассказали в мэрии.

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