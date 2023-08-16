Василий Анохин проведет встречу с жителями Ленинского и Промышленного районов Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Завтра, 17 августа, врио губернатора Василий Анохин открытую встречу с жителями Ленинского и Промышленного районов Смоленска. Приглашаются всех желающие. Место встречи – культурный центр «Губернский» (ул. Маршала Жукова, 4) в 18:00.

С 14:00 в центре будут работать руководители профильных направлений Администрации и представители филиала фонда «Защитники Отечества».

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин провел встречу с жителями Заднепровского района Смоленска. В ней принял участие глава города Александр Новиков.