Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Заднепровского района Смоленска. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.

На своей странице ВКонтакте Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Заднепровского района Смоленска:

28 августа на улице Маршала Еременко откроется МФЦ;

До конца августа на улицах Толмачева и Маршала Еременко установят площадки для занятий воркаутом, на улицах Автозаводская и Кутузова — спортивные тренажеры;

В августе отремонтируют лестницу на улице Юрьева, до октября – межквартальный проезд вдоль домов №32-52 по ул. Маршала Еременко, в ноябре завершат ремонт в Центре фольклора и ремесел в Красном Бору;

В сентябре на улице Лавочкина и по 1-му Минскому тупику появятся детские игровые комплексы. Также их установка запланирована на улицах Губенко, Седова и Маршала Еременко;

До ноября планируется завершить строительство поликлиники в микрорайоне Королевка. Жители ул.Лавочкина опасаются, что из взрослой поликлиники №8 и детской поликлиники №6 сюда перейдут все узкопрофильные специалисты. Как сообщил глава региона, будет обеспечена доступность оказания там первичной медицинской помощи;

Будут проработаны варианты размещения филиалов Детской школы искусств им. М. А. Балакирева;

Установят «лежачие полицейские» в районе школы №30 на Автозаводской;

Все остальные обращения — по Сортировке, Гнездову, работе общественнного транспорта, благоустройству, вывозу мусора, ремонту дорог и домов — взяты в проработку. Большинство из них находятся на личном контроле главы города Александра Новикова.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин проведет встречу с жителями Ленинского и Промышленного районов Смоленска. Приглашены все желающие.