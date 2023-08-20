Глава Смоленска начал выполнение поручений, озвученных на встречах с врио губернатора. Фото: телеграм-канал Александра Новикова.

Глава Смоленска Александр Новиков приступил к выполнению поручений, прозвучавших на встречах врио губернатора Василия Анохина с жителями трех районов Смоленска.

Так, по просьбе смолян градоначальник поручил «Зеленстрою» спилить сухие аварийные деревья в сквере за кинотеатром «Октябрь». Работы уже выполнили.

Жители улицы Малой Краснофлотской неоднократно жаловались на подтопления участков во время дождя из-за отсутствия ливневой канализации.

– Выехал на место, чтобы оценить ситуацию и найти пути решения. Сделаем всё, что в наших силах, – написал мэр в своем Телеграм-канале.

Еще одно обращение касалось лестницы в районе дома 10г по улице Марии Октябрьской. Рабочие приступят к её ремонту в следующий понедельник, 21 августа, и завершат работы в течение двух недель.

Также глава города обсудил с профильным заместителем возможные варианты решения жилищного вопроса женщины, проживающей с сыном-инвалидом в аварийном доме по улице Глинки 2а.

Ранее «КП» писала, что более 800 жителей Смоленска пришли на встречу с Василием Анохиным. Врио губернатора встретился со смолянами из Ленинского и Промышленного районов.