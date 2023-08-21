Грозы и дожди ожидаются 21 августа в Смоленской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня , 21 августа, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями, днём местами возможны дожди, сопровождающиеся грозой. Подует северо-восточный ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +22°C…+27°C.

В Смоленске: +24°C…+26°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.

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