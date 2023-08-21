В Смоленске приступят к проектированию новых ливнёвок. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске планируют расширить сеть ливневых канализаций. Глава города сообщил о предстоящем проектировании новых ливневок, к которому городские власти приступят в ближайшее время совместно с областным предприятием «Смоленскавтодор».

В пятницу Александр Новиков совместно с врио губернатора Василием Анохиным и заместителями провели очередной объезд городских территорий после обильных дождей для оценки ситуации и принятия мер.

– То, что мы имеем сегодня, приводит не только к неудобству, но и повреждению дорог и городской инфраструктуры. Управлению ГО и ЧС поручаю отслеживать метеорологические прогнозы, продумать и создать графики дежурств лиц и рабочего персонала для оперативного устранения последствий непогоды, – добавил градоначальник.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска начал выполнение поручений, озвученных на встречах с врио губернатора. По некоторым обращениям Александр Новиков лично выехал на место.