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НовостиОбщество22 августа 2023 5:17

Дождь и пасмурная погода ожидаются 22 августа в Смоленской области

Порывы ветра достигнут 14 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дождь и пасмурная погода ожидаются 22 августа в Смоленской области.

Дождь и пасмурная погода ожидаются 22 августа в Смоленской области.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Сегодня , 22 августа, на территории Смоленской области будет пасмурно и дождливо. Днём местами возможны дожди, сопровождающиеся грозой.

Подует северо-западный ветер 5-10 м/с, местами будет достигать до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +29°C…+24°C.

В Смоленске: +21°C…+23°C.

Атмосферное давление достигнет 743 мм рт. столба, будет падать.

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