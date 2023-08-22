Дождь и пасмурная погода ожидаются 22 августа в Смоленской области.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Сегодня , 22 августа, на территории Смоленской области будет пасмурно и дождливо. Днём местами возможны дожди, сопровождающиеся грозой.
Подует северо-западный ветер 5-10 м/с, местами будет достигать до 14 м/с.
Температура воздуха по области: +29°C…+24°C.
В Смоленске: +21°C…+23°C.
Атмосферное давление достигнет 743 мм рт. столба, будет падать.
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