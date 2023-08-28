В Ярцево отметили День города. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

День города в Ярцево по традиции отмечали несколько дней. Основные мероприятия прошли в минувшее воскресенье, 27 августа в Центральном парке культуры и отдыха. На праздничных площадках собрались тысячи жителей и гостей города. Все желающие могли посетить выставку-распродажу сельскохозпродукции крестьянских и фермерских хозяйств района, выставку декоративно-прикладного творчества, а также разнообразные творческие площадки. Для гостей были организованы мастер-классы, флешмобы, фотозоны, аквагрим, игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей и уличных ходулистов, файер-шоу, катание на лошадях и верблюдах. Также подготовлены музыкально-танцевальные и спортивно-развлекательные программы для детей и взрослых.

В Ярцево отметили День города Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В празднике приняли участие много коммерческих фирм, одна из них - компания «Grass Смоленск» совместно с коллегами из агентства праздников придали празднику больше настроения, устроив на сцене Центрального парка Шоу мыльных пузырей и мастер-класс по мыловарению.

- Отличный получился праздник! Спасибо вам за подаренные эмоции, - поблагодарили жители организаторов праздника.

В Ярцево отметили День города Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Ярцево один из немногих городов Смоленской области, упоминание о котором имеет не только год, зачастую весьма приблизительный, но и дату. О городе впервые упомянули 2 августа 1610 года. Однако расти населенный пункт стал в конце позапрошлого века – с открытием текстильной мануфактуры купца Алексея Хлудова. Именно тогда Ярцево стало крупным текстильным центром. Однако статус города Ярцево получило только в 1926 годом. Очередным этапом в развитии населенного пункта стало строительство одного из крупнейших в Европе завода по производству дизельных двигателей. Тогда в городе был зафиксирован интенсивный рост населения, начали появляться новые микрорайоны с развитой инфраструктурой. Сегодня Ярцево – крупный, динамично развивающийся районный центр с численностью населения более 44 тыс. человек.