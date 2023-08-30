Мероприятие «Незабываемые мелодии» состоится в Смоленске 30 августа. Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в администрации Смоленска, в парке "Соловьиная роща", 30 августа в 18:00 состоится мероприятие "Незабываемые мелодии" в рамках танцевальной ретро-площадки.

Также в мэрии рассказали о том, что полное погружение в эпоху 60-70-х годов ожидает всех пришедших на представление. Пройдёт дискотека под лучшие музыкальные хиты тех лет, которые будут исполнены солистами дома культуры "Сортировка".

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