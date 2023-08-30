Появилась полная программа праздничных мероприятий 1160-летия Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленские власти опубликовали праздничную программу 1160-летия Смоленска. Начало празднику положит Фестиваль мыльных пузырей на площади Ленина, приуроченный ко Дню знаний.

2 сентября – состоится крупный спортивный праздник - Международный фестиваль баскетбола 3х3 «Кубок «Смоленская крепость». На площади Ленина расположат 3 баскетбольные площадки, на которых будут проводиться соревнования.

Одновременно на улице Маяковского пройдёт зажигательный Фестиваль современного танца. А вечером на основной сцене на площади Ленина для смолян будут играть группа «Swanky Tunes» и «Живая вода».

Утром 3 сентября в Промышленном районе состоится легкоатлетический забег – Смоленский полумарафон, а в 11:00 в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща» начнется празднование 5-летия парка, которое завершится в 21:00 праздничным фейерверком.

8 сентября с моноспектаклей и детских спектаклей на площадке около Смоленского драматического театра, а вечер продолжит выступление Хора Турецкого на площади Ленина, начало концерта – 18:30.

Еще одним очень важным событием 8 сентября станет открытие XVI Международного кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс». Мероприятие традиционно пройдет на площадке кинотеатра «Современник», начало – 19:00.

9 сентября – областной праздник «Град велик и мног людьми» с участием муниципальных образований региона начнет свою работу на ул. Ленина на презентационных площадках под открытым небом.

На площади Ленина с 11:00 состоится концертная программа Смоленского русского народного оркестра имени В.П. Дубровского и смоленских кавер-команд #Территориямузыки. Затем планируется выступление известных коллективов «Зверобой», С.Скачкова, «Burito».

Любителей альтернативной музыки приглашают к 18:00 в парк «Соловьиная роща» на Фестиваль честной живой музыки «Рок-сентябрь».

Праздничные мероприятия продолжатся 16-17 сентября Гастро-фестивалем локальной кухни в парке Блонье.

16 сентября на основной сцене на площади Ленина с 14:00 пройдут выступления заслуженного коллектива Беларуси - фольклорной группы «Купалинка» и Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

17 сентября в парке «Соловьиная роща» для всех почитателей народного творчества пройдет Международный конкурс фольклора и ремесел «Смоленский рожок». Начало – в 12:00.

17 сентября будет очень активным днем праздничного месяца. В 10:00 начнется региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации», который продолжится в 14:00 мотофестивалем на пощади Ленина и Чемпионатом по силовому экстриму на площадке у башни Громовой.

Завершится день дискотекой от радиостанции «Европа + Смоленск» на площади Ленина. Начало вечернего мероприятия – 18:30.

23 сентября – традиционная выставка-ярмарка «Город мастеров» расположится на ул. Дзержинского и ул. Октябрьской Революции. Подарок городу Смоленску в 12:00 преподнесут белорусские артисты на площади Ленина. Вечером на площади будет проведен концерт творческих коллективов города Смоленска и области.

24 сентября – на площади Ленина откроют выступления группы «На вдохе» и гостя программы Ники Жуковой. Продолжится праздник концертом коллектива «Фонограф» Сергея Жилина. В 19:00 на площадке перед Арбитражным судом будет проведена реконструкция водружения знамени Победы на гостинице «Смоленск».

25 сентября – в этот исторический день состоится торжественный митинг в сквере Памяти Героев. На площади Ленина в 18:00 состоится праздничный концерт «Город древний, город вечно молодой», который будет поддержан с 20:40 песочным спектаклем об истории Смоленска.

Знаменательный день завершится праздничным фейерверком с двух точек: стадион «Спартак» и восточный участок Крепостной стены по ул. Тимирязева.

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