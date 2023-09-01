Музыкальный фестиваль "После жаркого лета" пройдет в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Лирический музыкальный фестиваль "После жаркого лета" пройдёт в Смоленске в парке "Соловьиная роща" 2 сентября с 18:00 до 22:00.

Пришедших на фестиваль будут ждать выступление популярных в смоленских кавер групп: «Бивни», «Вино», «Verona», солист Николай Самулеенков, солисты Дарья Михайлова, Динара Гусейнова и Эльдар Абилов, группа «Outback Blues Company».

На мероприятии будет организованоа гастрономическая торговля, а также желающие смогут купить"хендмейд" смоленских мастеров.

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