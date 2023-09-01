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НовостиОбщество1 сентября 2023 14:17

Дождь и тепло прогнозируются в Смоленской области 2 сентября

Температура воздуха поднимется до +23
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дождь и тепло прогнозируются в Смоленской области 2 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

Дождь и тепло прогнозируются в Смоленской области 2 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленской области завтра ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. По информации синоптиков, местами будет гроза.

Ветер подует западного направления, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха в области: ночью +9°C…+14°C, днем +18°C…+23°C.

В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +21°C…+23°C.

Атмосферное давление достигнет 739 мм рт. столба, будет расти.

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