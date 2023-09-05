Фестиваль "Русское Лето. Важен каждый" пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

8 и 9 сентября в Смоленске пройдёт фестиваль "Русское лето. Важен каждый" в рамках празднования юбилея города.

В 10:00, 8 сентября в кинотеатре "Современник" откроется фестиваль золотой Феникс. С 12:00 до 16:00 детские спектакли и моноспектакли проведут около драмтеатра. Также, на площади Ленина выступит хор Турецкого в 18:30, а в 20:00 торжественное закрытие международного фестиваля "Молодёжь-за союзное государство!" Состоится на площади Ленина.

Вместе с этим, праздник "Град велик и много людьми" состоится 9 сентября на улице Ленина. С 12:00 будет выступать творческий коллектив "La Primavera" из республики Татарстан. А с 14:00 до 15:00 состоится мероприятие Одеяло кривичей на площадке около главпочтамата.

Позже, в 18:00, фестиваль живой музыки "Рок-сентябрь" начнётся в парке Соловьиная роща. На площади Ленина в это время будут выступать такие творческие коллективы, как «Зверобой», экс-вокалист группы «Земляне» Сергей Скачков, а также «Burito».

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