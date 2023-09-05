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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:30

5 сентября в Смоленске осадков не ожидается

Температура воздуха поднимется до +24
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
5 сентября в Смоленске осадков не ожидается. Фото: администрация города/Александр Переверзев.

5 сентября в Смоленске осадков не ожидается. Фото: администрация города/Александр Переверзев.

Сегодня, 5 сентября, в Смоленске и области будет переменная облачность, без осадков.

Ветер подует западного направления, его порывы будут достигать 2-7 м/с.

Температура воздуха по области: +19°C…+24°C.

В Смоленске: +21°C…+23°C.

Атмосферное давление достигнет 747 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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