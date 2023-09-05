К Дню города прошел полумарафон «Смоленск 1160»

Фото: паблик "Смоленская область", ВК.

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к Дню города-героя Смоленска, прошел полумарафон «Смоленск 1160». Организатором большого спортивного праздника выступил АНО «Центр развития спорта Смоленской области», титульным партнером - Банк ВТБ.

В мероприятии приняли участие более 900 профессиональных спортсменов и любителей бега из 67 городов России и Республики Беларусь в возрасте от 1 до 76 лет. Каждый из участников мог выбрать дистанцию по силам. Юные спортсмены в возрасте до 7 лет вышли на трассу «Малышарики» - 500 метров, более опытные участники выбирали из маршрутов 1 км, 5,25 км, 10,5 км или 21,1 км. Все зарегистрированные участники на финише своей дистанции – от полукилометра до полумарафона получили памятную медаль с изображением символа города – смоленского кремля. Кроме забегов программа большого спортивного праздника включала в себя выступления вокальных и танцевальных коллективов, детскую анимацию, работу фотозон.

«Наш банк активно поддерживает множество спортивных соревнований и мероприятий в России. Мы огромное внимание уделяем вопросам популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни в стране. И конечно, нам было важно выступить титульным партнером такого значимого в спортивном календаре региона события, как полумарафон «Смоленск 1160». Я рад, что праздник получился ярким и зрелищным, что участие в полумарафоне приняли сотни гостей и жителей города. Думаю, отличное настроение и заряд бодрости, который получили и участники забегов, и болельщики станут достойным подарком Смоленску в эти праздничные дни», - управляющий ВТБ в Смоленской области Дмитрий Жабеев.

«Мы ставили задачу сделать спортивный праздник таким, чтобы при желании на дистанцию смог выйти каждый – новички и любители коротких дистанций, профи и просто те, кто любит челлендж. Полумарафон получился по-настоящему массовым, объединивших любителей спорта самых разных возрастов. И я считаю, каждый, кто вышел на старт уже победитель! Надеюсь, благодаря поддержке наших партнеров полумарафон станет не только традиционным, но и самым ожидаемым спортивным событием в Смоленске» -- отметил генеральный директор АНО «Центр развития спорта Смоленской области» Игорь Перминов.