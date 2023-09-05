В Смоленске прошел Кубок города по конкуру. Фото: пресс-служба администрации города.

Турнир приурочен к 1160-летию города и 80-летию освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. В церемонии открытия соревнований принял участие глава города Александр Новиков.

Самой быстрой на классическом маршруте с высотой препятствий 110 см оказалась Алиса Прусова на Махаоне, она и стала обладательницей Кубка. На втором месте – Диана Новикова на Калипсо. Третье место завоевал Кирилл Тарасов на Победите.

Завершил турнир маршрут с высотой препятствий 50 см, в котором приняли участие самые юные спортсмены. Лучшими в этом виде программы стали Шибанова Людмила (Ангарец), Машагин Назар (Барселона), Пасенкова Алина (Читинец).

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