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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:37

Капитальный ремонт железнодорожного переезда на перегоне Стодолище – Энгельгардтовская в Смоленской области начнется 7 сентября

Источник:kp.ru
Фотоматериалы службы Фотоматериалы службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Фотоматериалы службы Фотоматериалы службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Капитальный ремонт начнется на железнодорожном переезде 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская в Смоленской области 7 сентября.

До 29 сентября железнодорожники выполнят комплекс работ по демонтажу старого и укладке нового резинокордового настила в зоне пересечения железной и автомобильных дорог, заменят плиты устройств заграждения (УЗП) и направляющие столбики. Кроме того, будет проведено техническое обслуживание устройств безопасности и асфальтировка участков автодорог, расположенных в зоне ответственности ОАО «РЖД».

Обращаем внимание автомобилистов, что в указанный период проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной полосе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.