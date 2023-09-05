Смолянам напомнили правила безопасности с автономными источниками питания

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Смоленскэнерго напоминает правила электробезопасности при подключении автономных источников питания

Автономные источники питания (АИП) (бензиновые, дизельные либо газовые генераторы) подключаются при наличии письменного разрешения от сетевой организации на присоединение к электросети. Работы должны проводиться лицом, имеющим право выполнения электромонтажных работ. Необходимым условием для подключения АИП к сети потребителя является наличие между коммутационными аппаратами блокировок, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть Россети Центра. Безопасное подключение и эксплуатация автономных источников питания регламентированы «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».