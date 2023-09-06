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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 5:32

Врачи «Красного креста» запустили сердце смолянки после остановки

Медработники установили женщине кардиостимулятор
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врачи «Красного креста» запустили сердце с мы молянки после остановки.

Врачи «Красного креста» запустили сердце с мы молянки после остановки.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

У жительницы Смоленска первый раз в жизни случился приступ мерцательной аритмии, после чего, на скорой помощи она отправилась в "Красный крест".

В результате произошедшего у смолянке полностью остановилось сердце. Врачам медицинского учереждения удалось запустить его снова, установив временный кардиостимулятор. Позже работниками был установлен постоянный кардиостимулятор.

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