Врачи «Красного креста» запустили сердце смолянки после остановки

Врачи «Красного креста» запустили сердце с мы молянки после остановки. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

У жительницы Смоленска первый раз в жизни случился приступ мерцательной аритмии, после чего, на скорой помощи она отправилась в "Красный крест".

В результате произошедшего у смолянке полностью остановилось сердце. Врачам медицинского учереждения удалось запустить его снова, установив временный кардиостимулятор. Позже работниками был установлен постоянный кардиостимулятор.

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