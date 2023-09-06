Дождь ожидается в Смоленской области 6 сентября.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Сегодня, 6 сентября, в Смоленске и области будет переменная облачность, дождь возможен во второй половине дня.
Ветер подует неустойчивый, его порывы будут достигать 1-6 м/с.
Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.
В Смоленске: +19°C…+21°C.
Атмосферное давление достигнет 748 мм рт. столба, будет расти.
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