Дождь ожидается в Смоленской области 6 сентября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Сегодня, 6 сентября, в Смоленске и области будет переменная облачность, дождь возможен во второй половине дня.

Ветер подует неустойчивый, его порывы будут достигать 1-6 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.

В Смоленске: +19°C…+21°C.

Атмосферное давление достигнет 748 мм рт. столба, будет расти.

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