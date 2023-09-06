Концерт «Русское лето. ZaРоссию» пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

7 сентября в 18:00 в рамках Всероссийского проекта "Русское лето. ZaРоссию" пройдёт концерт нескольких групп.

Сам проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 12 августа по 8 сентября, охватывая при этом 26 российских городов.

На концерте смолян ждут такие группы как: "АнимациЯ", "Собор", "Катюша".

В окончании концерта будет исполнен официальный гимн фестиваля "Русское лето. ZaРоссию".

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