Концерт «Русское лето. ZaРоссию» пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.
7 сентября в 18:00 в рамках Всероссийского проекта "Русское лето. ZaРоссию" пройдёт концерт нескольких групп.
Сам проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 12 августа по 8 сентября, охватывая при этом 26 российских городов.
На концерте смолян ждут такие группы как: "АнимациЯ", "Собор", "Катюша".
В окончании концерта будет исполнен официальный гимн фестиваля "Русское лето. ZaРоссию".
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