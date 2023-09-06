Смоленск получил 17 новых автобусов «МАЗ». Фото: страница главы города Александра Новикова.

В Смоленскую «Автоколонну-1308» на днях прибыли 17 новых автобусов «МАЗ». Общая вместимость каждого – от 97 до 101 человек.

Реализация транспортного проекта стала возможной благодаря решению врио губернатора Василия Анохина об участии региона в мероприятиях по приобретению общественного транспорта через программу на получение специальных казначейских кредитов. Дополнительно из бюджета региона были выделены средства на приобретение автобусов во все муниципалитеты. Всего в Смоленск закуплено 45 единиц, часть уже получена, остальные приедут до конца года.

Фото: страница главы города Александра Новикова.

– Учитывая критическую ситуацию с изношенностью подвижного состава, было принято решение делать упор именно на большой комфортный транспорт. Кроме того, все автобусы низкопольные, что делает их доступными для маломобильных граждан, – рассказал глава города Александр Новиков, посетивший предприятие.

Отмечается, что прибывшие «МАЗы» являются представителями «антисанкционной» линейки – все детали изготовлены на минских заводах.

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