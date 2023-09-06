Спрос на накопительные счета растет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По итогам восьми месяцев 2023 года только клиенты ВТБ открыли накопительные счета на 500 млрд рублей. Свыше 70% средств было размещено впервые. Количество клиентов, активно использующих этот инструмент, увеличилось с начала года на 200 тысяч и достигло 4,7 млн человек.

Средний чек одного накопительного счета сейчас составляет 210 тысяч рублей – на 6% больше, чем по итогам 2022 года. Три четверти накопительных счетов клиенты открывают онлайн.