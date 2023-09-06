Смоленская область получит 533 млн рублей на расселение из аварийного жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смоленская область получит 533 млн рублей из федерального бюджета на расселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее решение сделал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице ВКонтакте, средства пойдут на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, в отношении которого приняты решения суда о расселении.

Это позволит в течение 2023-2024 годов дополнительно переселить из 14 домов еще 372 человека. В приоритетном порядке такая работа будет организована в Вяземском, Краснинском, Сафоновском, Ярцевском районах и городе Смоленске. Главам муниципалитетов поручено держать вопрос на контроле.

Ранее «КП» писала, что Смоленск получил 17 новых автобусов «МАЗ». Властями города было принято решение делать упор на большой транспорт.