«Кросс нации» пройдёт в Смоленске 16 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади Ленина 16 сентября пройдут финальные региональные соревнования Всероссийского дня бега, по-другому "Кросс нации". С этой же улицы начнётся дистанция.

Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни. Как отметили в администрации города, соревнования пройдут по расписанию:

10.00 – старт спортивных забегов (юноши, девушки, мужчины, женщины)

11.00 – 12.00 – массовые забеги любителей бега

11.00 – награждение победителей и призеров спортивных соревнований.

Регистрация участников будет проходить с 11 по 15 сентября с 10.00 до 17.00 в СШОР им. Ф.Т. Михеенко (ул. Твардовского, 14а), контактный телефон – (4812) 38-06-52.

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