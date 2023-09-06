Новый асфальтобетонный завод заработал в Сафонове. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

В Сафонове, вслед за Ельней, заработал новый асфальтобетонный завод. Ежечасная производительность заводов – 200 тонн асфальтобетонных и битумоминеральных смесей различных марок. Для контроля качества выпускаемой продукции и всех используемых материалов сюда поставили испытательные лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием.

– Напомню, что только в этом году благодаря федеральной поддержке приведём в порядок более 400 километров региональной дорожной сети. Усилили строительный контроль за качеством выполнения дорожно-строительных работ на объектах, в первую очередь, - в муниципальных образованиях. Наличие собственных асфальтобетонных заводов для нас крайне важно — удобная логистика суммарно сократит не только время транспортировки готовых смесей и финансовые издержки, но и сроки проведения работ, - сказал врио губернатора Василий Анохин.

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