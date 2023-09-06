В Смоленске прошла традиционная областная августовская педагогическая конференция

Фото: администрация Смоленской области.

В преддверии нового учебного года в КВЦ им. Тенишевых прошла традиционная областная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие врио губернатора Василий Анохин и в режиме ВКС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Василий Анохин рассказал участникам встречи о проводимой на Смоленщине политике в сфере образования и в том числе о мерах поддержки педагогов.

Врио губернатора напомнил, что в этом году впервые на Смоленщине были установлены премии победителям и лауреатам конкурсов профессионального мастерства «Директор года» и «Мастер года» (по 100 и 50 тысяч рублей соответственно), увеличены выплаты победителю и лауреатам конкурса «Воспитатель года», сохранены выплаты победителям и призерам конкурса «Учитель года».

Сегодня крайне важно привлекать в школы молодые кадры, поэтому в регионе определенные шаги сделаны для того, чтобы студенты педагогических специальностей после окончания учебных заведений приходили работать в образовательные организации Смоленской области.

Так, увеличена до 5 тысяч рублей ежемесячная доплата к зарплате выпускникам образовательных организаций и до 6 тысяч тем, у кого диплом с отличием. Установлена денежная компенсация в размере до 10 тысяч рублей за наем жилых помещений работникам, заключившим трудовой договор по должности учителя.

Помимо этого, по словам главы региона, в планах — компенсировать педагогам, проживающим на территории сельских поселений, коммунальные услуги.