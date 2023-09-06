Как в Смоленской области поддерживают студентов–целевиков

Фото: администрация Смоленской области.

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин встретился со студентами, принятыми на обучение по целевым договорам в два крупнейших вуза региона – СмолГУ и СГМУ – на педагогические и медицинские направления. Василий Анохин проинформировал будущих специалистов о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать.

Во встрече приняли участие 229 молодых людей из всех районов области – через несколько лет именно они придут на работу в больницы и школы Смоленщины.

Квартирный вопрос

Работа по специальностиГлава региона напомнил, что с этого года студентам, принятым в вузы по договорам о целевом обучении, ежемесячно выплачивается повышенная стипендия: ее размер увеличен с 500 до 3000 рублей. Кроме того, проходить практику они будут преимущественно в тех организациях, где будут работать в дальнейшем.

Для выпускников решается и квартирный вопрос.

По словам врио губернатора, в регионе выделено 46 млн рублей на покупку служебных квартир для 16 врачей и 6 фельдшеров. 14 из них – для выпускников этого года, обучавшихся по целевым договорам. Также планируется ввести компенсацию части расходов по первоначальным взносам ипотеки и ипотечных кредитов для учителей, врачей и фельдшеров.

Молодым мамам

Особое внимание – поддержке студенческих семей с детьми. C 1 сентября в регионе предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей студенткам в возрасте до 26 лет, обучающимся по очной и очно-заочной формам, на каждого рожденного или усыновленного ребенка.

В ближайшее время перечень мер поддержки будет расширен.

Врио губернатора рассказал участникам встречи, что с 1 января будет введена дополнительная ежемесячная выплата в размере трех тысяч рублей студенткам, обучающимся по очной и очно–заочной формам и воспитывающим детей в возрасте до трех лет, постоянно проживающим на территории нашего региона.

Глава региона выразил надежду, что эти и другие меры станут хорошим подспорьем для молодежи, а также дополнительным аргументом в пользу получения образования и дальнейшего трудоустройства в родном регионе.

На перспективу

Также в этом году, по словам Василия Анохина, договоры о целевом обучении также заключают колледжи и техникумы региона. Сейчас это уже около 200 студентов, которые, поступая и подписывая такие договоры, точно будут знать, где им предстоит работать. Кроме того, в следующем году на базе медколледжа будет открыт образовательный кластер «Клиническая и профилактическая медицина». Напомним, что в этом учебном году в регионе уже создан образовательно-производственный кластер строительной отрасли. Его базовой организацией является строительный колледж.

Кстати

В этом учебном году в СмолГУ 60 студентов приступили к обучению в рамках сетевой программы по подготовке инженерно-технических кадров, которая включает сотрудничество смоленского вуза с МАИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. С 2024 года СмолГУ совместно с Витебским государственным технологическим университетом будут реализовывать программы по подготовке кадров для швейной отрасли.