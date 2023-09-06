Еще один многофункциональный центр заработал в Смоленске

Фото: администрация Смоленской области.

Новый филиал МФЦ на прошлой неделе распахнул свои двери на ул.Маршала Еременко, в доме №60а. Это значит, что государственные и муниципальные услуги стали доступнее и ближе для жителей Заднепровского района.

В новом МФЦ побывал врио губернатора Василий Анохин, который осмотрел филиал и также пообщался с его сотрудниками.

Вся инфраструктура многофункционального центра построена таким образом, чтобы пребывание заявителей на его территории было максимально комфортным. Сделан отличный ремонт, предусмотрены удобные места для ожидания, детский уголок. Оборудовано 19 окон обслуживания, где можно оформить более 700 государственных и муниципальных услуг, – Росреестра, МВД, ФНС, Социального фонда России, региональных органов исполнительной власти.

Врио губернатора обозначил коллективу МФЦ ключевую задачу – внимательно относиться к каждому заявителю и постоянно совершенствовать свои знания.

Открытие нового МФЦ приурочено к 1160-летию Смоленска и к 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Также до конца года в регионе дополнительно откроются еще 6 подразделений МФЦ: в Смоленске (Красный Бор, Сортировка), Вязьме, Ярцеве, в Починковском (д. Лучеса) и Сафоновском районах (пос. Горный).